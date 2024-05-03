МО РФ заявило об уничтожении разведывательных БПЛА ВСУ

Расчеты зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" 1-й танковой армии Западной группировки ВС РФ уничтожил разведывательные БПЛА ВСУ, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ в зоне проведения СВО. В зоне проведения СВО расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны группировки войск "Запад" круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха", - отметили в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что в ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение. Сбитые беспилотники боевиков использовались для корректировки и наведения целей артиллерии ВСУ.

Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" может поражать широкий спектр целей: самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и даже баллистические ракеты. "Можем работать по всем типам целей, начиная от самолетов, вертолетов до всех типов БПЛА и крылатым ракетам", - рассказал заместитель командира батареи с позывным Рокфор, которого цитирует Минобороны.