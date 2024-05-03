Шесть украинских БПЛА уничтожены над Белгородской областью и Крымом
Силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом.
Об этом заявили в Минобороны России.
Группировка "Запад" сообщила об уничтожении 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
Ранее группировка «Запад» уничтожила десять пунктов управления беспилотниками ВСУ.
Также сообщалось, что за прошедшие сутки российские силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы Hammer.