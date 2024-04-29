Зеленский заявил о десятилетней поддержке США в военной сфере

Зеленский начал переговоры с Вашингтоном о долгосрочной военной и финансовой поддержке. Планируемый срок — 10 лет. Об этом он заявил в видеообращении, передает РИА Новости.

Зеленский утверждает, что переговоры касаются двустороннего соглашения о безопасности. Киев хочет не только добиться десятилетний гарантий от американцев, но и сделать документ «наиболее сильным» из всех аналогичных, заключенных с другими странами.

«Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет», — сказал Зеленский.

По его словам, это помощь вооружениями и финансами, политическая поддержка, а также договоренности о совместном производстве оружия.

Ранее британский премьер-министр Сунак заявил, что окажет поддержку Украине в сфере безопасности в течение следующих шести лет.