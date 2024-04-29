Раскрыто число обезвреженных беспилотников в ДНР за неделю

Почти 300 беспилотников украинских сил подавлены за неделю над Донецкой Народной Республикой, сообщает штаб обороны региона.

"По данным УФСБ России по ДНР, за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой обнаружены и подавлены 283 украинских беспилотника", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

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В Кировском и Петровском районах Донецка перехвачены три БПЛА типа "Баба-Яга" под управлением системы Starlink, несущие на себе самодельные взрывные устройства. В Буденновском районе подавлен разведывательный коптер Autel.

Взрывотехники УФСБ обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте.