Российские танкисты не дали ВСУ закрепиться под Харьковом

Российские танкисты группировки войск прикрытия границы не дают бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться под Харьковом и в приграничных районах. Об этом РИА Новости сообщил командир танкового батальона.

«Противник подходит ближе к границе и начинает окапываться. Чтобы предотвратить окапывание противника, мы наносим ему огневое поражение, чтобы он не мог закрепиться на этом месте», — объяснил он.

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Танкисты нанесли удар по опорному пункту ВСУ под Харьковом. Они совершили первый пристрелочный выстрел, после которого операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) передали поправку координат, и последующими выстрелами цель была уничтожена.

Ранее российские военнослужащие успешно эвакуировали с линии фронта первый танк М1 Abrams. Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что скоро все желающие смогут увидеть американскую боевую машину на выставке на Поклонной горе.