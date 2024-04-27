Российские инженеры завершили разработку систем управления «Стрижа»

Российские учёные завершили разработку систем управления гражданского сверхзвукового самолёта.

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В ходе «Чаплыгинских чтений» в Новосибирске заместитель главы ЦАГИ Александр Медведский представил обновления по созданию российского сверхзвукового пассажирского самолёта, также известного как проект «Стриж». Он сообщил о завершении разработки надёжных интеллектуальных систем для управления самолётом как автоматически, так и вручную.

Специалисты также создали единое информационно-управляющее поле для кабины пилотов, где используются алгоритмы искусственного интеллекта, машинное зрение и дополненная реальность. В ЦАГИ им. Жуковского уже готовятся к началу проектных работ, в рамках которых будет создан пилотажный стенд для отечественного сверхзвукового гражданского самолёта.

Предполагается, что полноценный демонстратор «Стрижа» появится не раньше 2029 года, а первый прототип может быть готов к 2040 году. Это совпадает с прогнозом ректора МАИ Михаила Погосяна, который утверждает, что российский сверхзвуковой самолёт будет готов к 2035–2040 годам.