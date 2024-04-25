Генсек НАТО полетал на истребителе Eurofighter

Генсек НАТО Йенс Столтенберг совершил полет на немецком истребителе Eurofighter. Об этом сообщается на официальном сайте альянса.

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Полет состоялся в рамках визита Столтенберга на авиабазу Лааге в Германии. По итогам полета генсек заявил, что это стало для него «замечательным опытом».

Помимо этого, Столтенберг провел встречу с командующим ВВС Германии генерал-лейтенантом Инго Герхарцем. Во время этих переговоров генсек поблагодарил Германию за большой вклад в поддержку Украины, а также отметил значение авиабазы Лааге.

«Лааге важна для НАТО, потому что здесь они обучают лучших пилотов в мире, а также поддерживают различные миссии воздушной полиции», — заявил он.

Ранее Столтенберг заявил, что у НАТО нет планов отправить на Украину боевые подразделения.