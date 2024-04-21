Столтенберг высказался о возможности отправки на Украину боевых подразделений НАТО

НАТО не планирует отправлять на Украину боевые подразделения, однако там есть военные советники, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу MSNBC.

"Нет никаких планов присутствия боевых сил НАТО на Украине. Но, конечно, ряд стран НАТО имеет своих людей в военной форме в посольствах [в Киеве], которые дают советы", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что поставки оружия Украине для США и НАТО - "это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность".