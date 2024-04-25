Писториус: Россия производит оружия больше того, чем нужно для СВО

Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в России уже производится больше оружия и боеприпасов, чем это необходимо для ведения боевых действий на Украине. Об этом сообщает телеканал ARD.

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Отвечая на вопрос журналистов, разделяет ли он мнение прибалтийских государств о том, что Москва через несколько лет якобы может быть готова к нападению на территории стран НАТО, министр обороны Германии сказал, что "не смотрит в магический кристалл, чтобы предсказывать будущее".

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При этом Писториус, ссылаясь, на военных экспертов и специалистов по вооружениям, заявил, что Россия в настоящее время наращивает производство вооружений. Российская военная экономика упорядочена, и большая часть того, что ею сейчас производится, уже не идет на фронт, а поступают на склады. Писториус выразил мнение, что в случае эскалации, будет затронута не только Германия, а весь Североатлантический альянс. Поэтому необходимо соответствующим образом оснастить европейские армии. До этого Германия призвала НАТО к немедленным действиям по укреплению ПВО Украины.