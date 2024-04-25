Группа французских наёмников численностью не менее 75 человек воевала на стороне Вооружённых сил Украины с начала СВО.

Об этом РИА Новости сообщил бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.

«Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мною список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать», — отметил собеседник агентства, добавив, что среди них — двое мужчин, которых французские власти называют «волонтёрами».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России ударили по расположению наёмников из Франции в Славянске.