Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отстранении арестованного Тимура Иванова от должности замминистра. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Если вина Иванова будет доказана, ему грозит мера наказания в виде заключения под стражу до 15 лет, либо штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

СМИ: в деле замминистра обороны Иванова фигурирует космическая сумма взятки

«Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы "заместитель министра обороны Российской Федерации”», — сообщил источник из Минобороны.

Ранее адвокат Иванова подробнее рассказал о том, что вменяется его подзащитному.