Польский экс-генерал назвал дефицит солдат у ВСУ

Польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак заявил, что ВСУ не хватает до 200 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

По его мнению, быстро восполнить такую нехватку людей попросту невозможно, поскольку обучение человека, который никогда раньше не был в армии, должно длиться не менее полугода.

«Перед Украиной большой вызов — прежде всего, чтобы ей было кем воевать. <...> На фронте не хватает 150-200 тысяч солдат. Это большой вызов киевскому правительству», — заявил он.

Ранее на Украине был подписан законопроект об ужесточении мобилизации.