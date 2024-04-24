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Польский экс-генерал назвал дефицит солдат у ВСУ

Польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак заявил, что ВСУ не хватает до 200 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

Польский экс-генерал назвал дефицит солдат у ВСУ
© globallookpress.com

По его мнению, быстро восполнить такую нехватку людей попросту невозможно, поскольку обучение человека, который никогда раньше не был в армии, должно длиться не менее полугода.

«Перед Украиной большой вызов — прежде всего, чтобы ей было кем воевать. <...> На фронте не хватает 150-200 тысяч солдат. Это большой вызов киевскому правительству», — заявил он.

Ранее на Украине был подписан законопроект об ужесточении мобилизации.

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