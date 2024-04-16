Президент Украины Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации в стране. Об этом стало известно во вторник, 16 апреля.

В карточке к законопроекту на официальном сайте Верховной рады появилась отметка «возвращен с подписью от президента».

В начале месяца украинский лидер подписал закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Он вступил в силу на следующий день после опубликования. В тот же день глава киевского режима подписал закон о ликвидации статуса «ограниченно годен» по отношению к воинской службе.

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Аналитик Лукас Лейрос в свою очередь выразил мнение, что Украину ожидает скорый коллапс, потому что у властей нет времени на качественное обучение военнослужащих. По его словам, избежать этого не поможет даже принудительная мобилизация.

Уклонившиеся от мобилизации украинцы рассказали, как им удалось сбежать из страны. Своими историями они поделились с немецким журналом Spiegel. Так, 24-летний Александр Бойко около двух лет назад вынужден был переплыть реку Тису на государственной границе Украины с Румынией. По его словам, он сделал это, потому что «просто не хотел умирать».