Бразилия заявила о пропаже четырех наемников на Украине

Бразильский МИД считает четырех своих граждан погибшими или пропавшими без вести на Украине. Все они отправились туда в качестве иностранных наемников, чтобы воевать на стороне ВСУ.

В комментарии РИА Новости представитель министерства сообщил, что данные об этих четырех гражданах МИД Бразилии получил от посольства в Киеве. При этом власти не располагают точными данными об уехавших воевать в ВСУ бразильцах.

«МИД через посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырех бразильцев в российско-украинском конфликте», - цитирует его агентство.

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Правительство связалось с родственниками погибших для оказания им консульской помощи. Но при этом государство не может оплачивать расходы на репатриацию останков погибших, согласно действующему законодательству.

Также сообщается, что все добровольно отправившиеся воевать не продержались на фронте более трех месяцев. Погибшими значатся 39-летняя Талита ду Валле, погибшая через три недели после прибытия на Украину. Она задохнулась в бункере во время пожара.

Ее родные подозревают, что прибывший на родину прах - не Талиты. Брат погибшей наемницы назвал иностранный легион «оплотом коррумпированных людей», отметив, что у женщины украли имущество на сумму более 13,4 тысячи долларов.

Самый молодой погибший - 25-летний Антониу Аситиани, студент медицинского факультета. Спасая двух сослуживцев на Украине, умер 44-летний бразилец Андре Луис Ак Баи. Эта же участь постигла Дугласа Родригеса Буригу, он погиб в Харькове.

Другой наемник-бразилец - блогер Макс Панаву. Утверждается, что он пропал без вести, но его друг считает Панаву погибшим в Авдеевке.

По данным Минобороны РФ, из Бразилии на Украину приехали 268 наемников, из них 136 уничтожены.

Сутками ранее стало известно, что семьи погибших на Украине колумбийских наемников не могут вернуть их тела. Супруг одной колумбийки поехал на Украину за большой зарплатой. Она сообщила, что мужа «ослепили зарплатой в 15-20 миллионов песо». Тело ее супруга удалось вернуть на родину, в то время как у многих семей «родные числятся пропавшими без вести».