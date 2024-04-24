Украинские войска находятся в глубокой обороне и строят окопы, однако это бессмысленно при практически исчерпанном личном составе армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-советника Министерства обороны США Дугласа Макгрегора.

По его словам, конфликт подходит к концу. Эксперт сомневается в том, что кто-то заполнит эти окопы.

«Если только не объявится армия призраков, которые воскреснут после смертного приговора, вынесенного им Зеленским…», — указал Макгрегор.

Как отметил полковник, даже в случае если одна или несколько стран Североатлантического альянса отправили бы свои войска на Украину, это никак не изменило бы ситуацию на поле боя по причине их малой численности в сравнении с личным составом армии России в зоне боевых действий.

«Даже если бы мы послали их всех вместе, они бы и царапины не нанесли российским войскам», — подчеркнул бывший советник.

Днем ранее министра обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли почти полмиллиона человек. По словам министра, российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника.