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МО РФ: Ивановские десантники овладели опорным пунктом ВСУ на окраинах Часова Яра

Штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск овладели опорным пунктом ВСУ на окраинах Часова Яра при поддержке авиации и огня артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Десантники ВС РФ овладели опорным пунктом ВСУ на окраинах Часова Яра
© РИА Новости
"На донецком направлении подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ на окраинах города Часов Яр в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что в ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления.

"Штурмовая и армейская авиация нанесли удары по укрепленным позициям, где укрывались боевики ВСУ. Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм", - отметили в военном ведомстве.
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