Штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск овладели опорным пунктом ВСУ на окраинах Часова Яра при поддержке авиации и огня артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ на окраинах города Часов Яр в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.

В Штатах пришли в ужас от происходящего в ВСУ

Уточняется, что в ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления.