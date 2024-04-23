$93.25-0.1999.36-0.21
Войти в почту

Ценный трофей: как выглядит захваченный под Авдеевкой немецкий танк Leopard

Slide 1 of 15
Отверствие в дуле трофейного танка Leopard
1/12
Отверствие в дуле трофейного танка Leopard 
© ТАСС
Военнослужащий центрального военного округа во время ремонта трофейного танка Leopard
2/12
Военнослужащий центрального военного округа во время ремонта трофейного танка Leopard 
© ТАСС
Военнослужащий центрального военного округа во время ремонта трофейного танка Leopard
3/12
Военнослужащий центрального военного округа во время ремонта трофейного танка Leopard 
© ТАСС
Ремонт трофейного танка Leopard
4/12
Ремонт трофейного танка Leopard 
© ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Ремонт трофейного танка Leopard
5/12
Ремонт трофейного танка Leopard 
© ТАСС
Танк Leopard был захвачен военнослужащими ЦВО на Авдеевском направлении в ДНР
6/12
Танк Leopard был захвачен военнослужащими ЦВО на Авдеевском направлении в ДНР 
© ТАСС
Танк Leopard был захвачен военнослужащими ЦВО на Авдеевском направлении в ДНР
7/12
Танк Leopard был захвачен военнослужащими ЦВО на Авдеевском направлении в ДНР 
© ТАСС
Ремонт трофейного танка Leopard
8/12
Ремонт трофейного танка Leopard 
© ТАСС
Военнослужащий центрального военного округа во время ремонта трофейного танка Leopard
9/12
Военнослужащий центрального военного округа во время ремонта трофейного танка Leopard 
© ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Военнослужащий центрального военного округа во время ремонта трофейного танка Leopard
10/12
Военнослужащий центрального военного округа во время ремонта трофейного танка Leopard 
© ТАСС
11/12
© ТАСС
Боекомплект в полевой мастерской во время ремонта трофейного танка Leopard
12/12
Боекомплект в полевой мастерской во время ремонта трофейного танка Leopard 
© ТАСС

Несколько дней назад в сети появились кадры эвакуации с авдеевского направления трофейного танка Leopard. Сейчас грозная немецкая бронетехника находится на ремонте в одном из подразделений Центрального военного округа. По словам специалистов, им нужно несколько дней, чтобы поставить "на полный ход" важный трофей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Военнослужащие ВСУ, экипаж покинули данную машину, несмотря на то что данный танк можно было еще более менее эффективно использовать в бою", — рассказал журналистам командир ремонтного взвода ЦВО с позывным "Перо".

После ремонта дальнейшую судьбу трофейного Leopard определит командование.

Изучаем ценный трофей — в галерее "Рамблера".

Рамблер: главные новости