Ценный трофей: как выглядит захваченный под Авдеевкой немецкий танк Leopard

Несколько дней назад в сети появились кадры эвакуации с авдеевского направления трофейного танка Leopard. Сейчас грозная немецкая бронетехника находится на ремонте в одном из подразделений Центрального военного округа. По словам специалистов, им нужно несколько дней, чтобы поставить "на полный ход" важный трофей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Военнослужащие ВСУ, экипаж покинули данную машину, несмотря на то что данный танк можно было еще более менее эффективно использовать в бою", — рассказал журналистам командир ремонтного взвода ЦВО с позывным "Перо".

После ремонта дальнейшую судьбу трофейного Leopard определит командование.

Изучаем ценный трофей — в галерее "Рамблера".