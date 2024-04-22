Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 при помощи авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) успешно поразили опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Летный состав Воздушно-космических сил (ВКС) России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбардировка была выполнена по опорному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении», — говорится в сообщении.

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Как отметили в военном ведомстве, удар наносился фугасными авиационными бомбами с УМПК, что позволило самолетам не входить в зону поражения ПВО противника.

«После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета», — добавили в Минобороны России.