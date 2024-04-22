На Украине раскрыли число пытающихся выехать из страны уклонистов

Представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, какое число уклонистов ежедневно пытаются покинуть территорию страны. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом ТСН.

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Демченко уточнил, что существуют случат, когда мужчины пытаются покинуть территорию Украины через пункты пропуска с помощью поддельных документов. По его словам, это происходит ежеденевно.

«Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы», — отметил он.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство владеет данными о сотнях тысяч возможных уклонистов по всей стране. Этих людей проверяют и, по словам министра, к ним могут наведаться сотрудники ТЦК.