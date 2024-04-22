ВС РФ захватили опорник ВСУ на подступах к Часову Яру

Российские войска продвигаются к Часову Яру – десантники из Бурятии заняли опорный пункт на подступах к населенному пункту, а также взяли в плен четверых солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Соединения Воздушно-десантных войск России из состава южной группировки войск продолжают активные боевые действия на подступах к Часову Яру, улучшая положение по переднему краю. Бронегруппа улан-удэнских десантников на БМД-2 и танках Т-80, действующих в интересах соединения ВДВ, с окраин населенного пункта Ивановское (Красное) отработала по опорному пункту ВСУ, расположенному к западу от села», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

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Во время атаки российские бойцы ликвидировали огневые точки и расчеты гранатометов и минометов. После того как бронегруппа провела свою работу, к захвату подключились забайкальские десантники, которые сломили сопротивление, заняли и зачистили опорный пункт ВСУ.

Во время зачистки были обнаружены украинские солдаты. Четверо из них сдались в плен, остальные отказались и были ликвидированы. Ранее «Телеканал 360» писал, что российские бойцы освободили населенный пункт Богдановка в ДНР. По данным Минобороны РФ, на этом направлении противник лишился 440 военнослужащих. Фото: Минобороны РФ / mil.ru