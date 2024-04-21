На территории больницы Насер обнаружили массовое захоронение палестинцев

Палестинские экстренные службы обнаружили на территории медицинского комплекса Насер в Хан-Юнисе массовое захоронение с 50 телами погибших при операции израильских военных в секторе Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Как отмечает телеканал со ссылкой на палестинские службы, операции по поиску и извлечению тел погибших продолжатся в Хан-Юнисе в ближайшие дни, поскольку их "остается еще значительное количество". Большая часть города сейчас лежит в руинах после нескольких месяцев безжалостных израильских бомбардировок и тяжелых боев.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.