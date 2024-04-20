Израиль отреагировал на переговоры Эрдогана с ХАМАС

Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал «позором» встречу турецкого президента Реджепа Эрдогана с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на пост Каца в соцсети X.

Кац связал ХАМАС с террористической организацией «Братья-мусульмане», деятельность которой на территории России запрещена.

«Альянс «Братьев-мусульман»*: изнасилования, убийства, осквернение трупов и сжигание младенцев. Эрдоган, позор тебе!» — написал Кац в соцсети X.

К записи он приложил фото Эрдогана и Хании, пожимающих руки друг другу.

В субботу глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания прибыл с визитом в Стамбул. Эрдоган принял его во дворце Долмабахче.

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