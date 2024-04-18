Минобороны: ВС РФ ночью пресекли попытки атак ВСУ по территории России

Силами ПВО ночью над российскими регионами были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки с применением ракет «Точка-У», РСЗО Vampire, БПЛА и воздушных шаров.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что речь идёт о Белгородской, Ростовской и Воронежской областях.

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Всего средствами ПВО были сбиты две ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и два малоразмерных воздушных шара.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду была сбита 21 воздушная цель.