ВС РФ улучшили положение по переднему краю на купянском направлении

Подразделения Западной группировки войск отразили две атаки и две контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Тернов и Червоной Дибровы, а также улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи на купянском направлении. Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки и две контратаки штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных, 3-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Червоная Диброва и улучшили положение по переднему краю", - отметил он.

Бигма добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения группировки уничтожили семь минометных расчетов, станцию радиоэлектронной борьбы "Нота" и станцию радиоэлектронной разведки "Пластун-3000" противника. Кроме того, средствами ПВО и РЭБ российских военнослужащих были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа "Лелека-100" и "Фурия".

Потери ВСУ на купянском направлении составили до 70 военнослужащих, 7 минометных расчетов, 3 автомобиля и 1 гаубица Д-30, уточнил начальник пресс-центра.