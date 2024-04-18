Стало известно о взрывах в Иваново-Франковской области на Украине

Звуки взрывов слышны в Иваново-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное».

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Также стало известно о серии взрывов в регионе. Параллельно с этим воздушная тревога объявлена в Иваново-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

ВС РФ улучшили положение по переднему краю на купянском направлении

Ранее стало известно, что в районе северо-восточной окраины украинского города Кропивницкий (бывший Кировоград) произошел взрыв. Известно, что в районе аэродрома находятся склады вооружения и хранилища авиационного топлива. Кроме того, там располагаются железобетонный и асфальтовый заводы, электрическая подстанция.

Также ВС РФ нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины. На месте «был очень мощный взрыв».