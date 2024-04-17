МО: над Белгородской областью сбили 14 снарядов РСЗО Vampire

В Минобороны России заявили, что силами ПВО над Белгородской областью были сбиты 14 снарядов РСЗО Vampire. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что атака была отражена около 23:00 (мск). Информации о возможных разрушениях в ведомстве не назвали.

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«17 апреля текущего года около 23:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в Минобороны.

Ранее в результате падения беспилотника произошел пожар в Воронеже.