В Воронеже произошли взрывы

В Воронеже произошло два взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Воронеж».

Отмечается, что после второго взрыва в районе улицы Новосибирской началось возгорание. Информация о пострадавших, как и о причинах взрыва, пока не поступала. При этом в ГУ МЧС по региону сообщили, что на территории Воронежа загорелся склад пиломатериалов и станков.

Часть жителей российского региона эвакуировали из-за падения шара со взрывчаткой

«Загорание пиломатериалов и станков, работают три расчета пожарной охраны, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется», — рассказали в МЧС.

Позже в МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован в 22:02. Всего площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

Ситуацию также прокомментировал Губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, местные системы ПВО подавили в небе над областью беспилотник ВСУ.

«По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Туда же выехали представители правительства региона и администрации города», — заявил он.

Ранее взрывы прозвучали в небе над крымским Джанкоем.