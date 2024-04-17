В Воронеже произошли взрывы
В Воронеже произошло два взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Воронеж».
Отмечается, что после второго взрыва в районе улицы Новосибирской началось возгорание. Информация о пострадавших, как и о причинах взрыва, пока не поступала. При этом в ГУ МЧС по региону сообщили, что на территории Воронежа загорелся склад пиломатериалов и станков.
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«Загорание пиломатериалов и станков, работают три расчета пожарной охраны, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется», — рассказали в МЧС.
Позже в МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован в 22:02. Всего площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
Ситуацию также прокомментировал Губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, местные системы ПВО подавили в небе над областью беспилотник ВСУ.
«По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Туда же выехали представители правительства региона и администрации города», — заявил он.
Ранее взрывы прозвучали в небе над крымским Джанкоем.