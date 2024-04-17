На заводе боеприпасов в Великобритании прогремел взрыв

На британском заводе по производству боеприпасов BAE Systems в Уэльсе произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

Отмечается, что на место происшествия уже прибыли экстренные службы. Причины взрыва пока неизвестны — согласно предварительным данным, взрыв произошел на территории завода, внутри одного из зданий. Информация о пострадавших пока не поступала.

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«Взрыв произошел на заводе вооружений на юге Уэльса. Экстренные службы были вызваны на фабрику BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире», — сообщил представитель компании.

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