У аэродрома в Крыму прозвучали взрывы

Жители крымского Джанкоя сообщили о взрывах в небе над городом. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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Предварительно, источником хлопков около 04:00 по московскому времени стала работа системы противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы утверждают, что взрывы звучали в районе аэропорта. После этого в поле начался пожар, его причина неизвестна.

Взрыв прозвучал в Севастополе

Ранее стало известно, что ребенок пострадал при атаке 38 беспилотников на Крым. Мальчик выбежал на улицу вслед за услышавшей взрыв матерью, когда раздался новый взрыв и взрывная волна принесла осколок дрона, повредивший несовершеннолетнему палец.