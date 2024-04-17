У аэродрома в Крыму прозвучали взрывы

Жители крымского Джанкоя сообщили о взрывах в небе над городом. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Предварительно, источником хлопков около 04:00 по московскому времени стала работа системы противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы утверждают, что взрывы звучали в районе аэропорта. После этого в поле начался пожар, его причина неизвестна.
Ранее стало известно, что ребенок пострадал при атаке 38 беспилотников на Крым. Мальчик выбежал на улицу вслед за услышавшей взрыв матерью, когда раздался новый взрыв и взрывная волна принесла осколок дрона, повредивший несовершеннолетнему палец.
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