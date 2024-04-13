Стали известны последствия ракетного удара ВСУ по Луганску

Ракеты были выпущены по недействующему машиностроительному заводу города, повреждения получили жилые дома. По предварительным данным, есть трое раненых. Подробности привел в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Очередная подлая атака со стороны ВСУ на гражданские объекты наших городов. На этот раз враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска… Также вследствие удара повреждения получили жилые дома»,— написал Пасечник.

ВСУ атаковали Луганск ракетами Storm Shadow

По его словам, информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы.

Пасечник уточнил, что завод не функционировал. Производство должны были запустить в скором времени, планировалось трудоустроить несколько десятков граждан.

«ВСУ, не имея успехов на фронте, пытаются помешать нам наладить мирную жизнь», — резюмировал глава ЛНР.

По данным сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, в результате удара есть раненые.

«Ранения получили три мирных жителя города», — заявил Рогов.

Он отметил, что Луганск впервые за год подвергся вражескому обстрелу. Два прилёта были зафиксированы в районе автовокзала и машиностроительного завода. Вследствие удара повреждения получили жилые дома.

Ранее сообщалось, что украинские формирования атаковали Луганск ракетами Storm Shadow.