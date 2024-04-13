ВСУ атаковали Луганск ракетами Storm Shadow

Киевские вооруженные формирования атаковали Луганск двумя ракетами Storm Shadow. В городе слышали взрывы, сообщается о начавшемся пожаре в районе пятой школы. Такие данные передает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

«По предварительной версии, Луганск был обстрелян со стороны киевских боевиков двумя ракетами Storm Shadow», — сообщил источник.

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Отмечается, что в районе пятой школы Луганска очевидцы слышали сильный взрыв, потом начался пожар.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что удар пришелся по району автовокзала, сообщает РИА Новости. При этом дипломат призвал дождаться официальной информации.

В соцсетях жители города делятся кадрами: клубы черного дыма видны из всех районов Луганска.

Одна из жительниц Луганска сообщила, что звук летящих ракет слышали даже в южной части города.

В комментариях пользователи пишут, что ракет могло быть больше, чем две:

«А слышали 4 ракеты. Две пауза и ещё две. И прилетела было слышно не два, а больше». «Я слышала было 5 ракет».

Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности. Ее применяют самолеты ВВС стран НАТО. Данные ракеты также были переданы Киеву, который использует их для ударов по территории России с помощью модифицированных советских самолетов.