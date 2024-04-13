ВСУ понесли значительные потери на купянском направлении

Украинские войска потеряли на купянском направлении до 210 военнослужащих, 4 САУ, арторудие и 6 минометных расчетов. Также подразделения Западной группировки уничтожили станцию РЭБ и два склада боеприпасов противника, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

"Потери противника на купянском направлении составили до 210 военнослужащих, 4 самоходные артиллерийские установки, артиллерийское орудие, 6 минометных расчетов, станция радиоэлектронной борьбы "Нота", 2 склада боеприпасов, 2 автомобиля и 2 беспилотных летательных аппарата", - сказал он.

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Начальник пресс-центра уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристами и операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки были уничтожены две САУ 2С1 "Гвоздика", САУ Krab польского производства, самоходная пушка "Гиацинт-С", орудие М119 производства США, а также шесть минометных расчетов.