В Министерстве обороны России прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о наличии у него "некоего плана нового контрнаступления".

"Следует напомнить, что итогом воплощения в жизнь предыдущего плана контрнаступления главнокомандующего Зеленского в 2023-м году, мягко названного им "не столь успешным", стала гибель и тяжелые ранения более 166 тысяч военнослужащих ВСУ, а также потеря 789 танков, 2,4 тысяч других бронированных машин и 132 самолетов", - сообщил корреспонденту "Российской газеты" высокопоставленный источник в Минобороны России. "В отсутствие на Украине желающих своими жизнями и здоровьем добровольно развивать это безумие Зеленского дальше, киевский режим заполняет огромный некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом, - продолжил военный. - Для этого продвигается закон о массовой принудительной мобилизации граждан Украины".

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В то же время обязанность обеспечения сотен тысяч отмобилизованных граждан необходимым оружием Зеленский полностью возлагает на Запад, добавил источник в военном ведомстве.

"Стоит напомнить, что ничего своего на Украине давно нет. Да и на Западе уже осталось разве что раздевать свои войска догола. Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании, нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях", - заключил собеседник "РГ" в Минобороны.

Накануне Владимир Зеленский в интервью медиа-изданию Bild признал, что попытка контрнаступления Украины против России в прошлом году была "не очень успешной". Он пообещал, что следующая попытка нанести ответный удар по России будет более успешной. При этом, не давая каких-либо подробностей, Зеленский намекнул, что то контрнаступление ВСУ было саботировано изнутри. По его словам, россияне "знали, где мы собираемся атаковать". Он пообещал, что "история покажет", откуда они это знали. Следующее же украинское контрнаступление, заверил Зеленский западную публику, "должно дать какие-то результаты".