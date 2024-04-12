Главком НАТО в Европе озвучил проблемы подготовки украинских пилотов на F-16

Основными проблемами обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на истребителях F-16 являются советская «школа», кадровый дефицит, а также незнание английского языка. Их озвучил главком НАТО в Европе Кристофер Каволи на слушаниях в Конгрессе, передает украинская версия «Голоса Америки» (Voice of America).

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«Особенно сложно перейти от старых самолетов советской эпохи, по которым летали украинцы, которые они обслуживали и поддерживали, сложно перейти от этого к современному самолету четвертого поколения, такого как F-16», — отметил Каволи.

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По его словам, знание и совершенствование английского языка необходимо для управления F-16: пилот должен хотя бы разобрать руководства и инструкции к эксплуатации истребителя, а также понимать, что написано на кнопках в самолете.

Главком рассказал, что в процессе подготовки военнослужащих определяется их уровень подготовки. Тех пилотов, кто имеет достаточную базовую подготовку, сразу допускают к F-16, прочих отправляют учиться. Но и здесь уже опытные специалисты сталкиваются с трудностями, поскольку истребитель совсем не похож на классические самолеты украинских ВВС.

«Ограничивающим фактором количества, которое мы сейчас готовим, является наличие украинских пилотов. Украинцы тщательно просчитали, сколько пилотов они могут отправить, и при этом поддерживать достойный уровень боевой активности внутри Украины. И это то, что определяет фактический размер подготовки или количество пилотов в рабочем конвейере», — подытожил Кристофер Каволи.

Ранее старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк заявил, что истребители F-16 не помогут ВСУ спастись от российских планирующих авиабомб. По его словам, самолеты ВС России способны запускать бомбы, находясь далеко за линией фронта, что вынудит пилотов F-16 подлетать слишком близко.