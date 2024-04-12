СМИ сообщают о взрывах в Винницкой и Хмельницкой областях

Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Винницкой и Хмельницкой областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Агентство отмечает, что в данных регионах была объявлена воздушна тревога. Другие подробности не приводится. Комментариев от местных властей пока не поступало.

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Воздушная тревога в пятницу также объявлялась в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Черновицкой областях. В начале ночи украинские СМИ информировали о взрывах в Кривом Роге.