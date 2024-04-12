Кимаковский: ВС России давят ВСУ на всех направлениях в ДНР

Российские войска давят ВСУ в ДНР на всех направлениях, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Мы сейчас действительно давим противника на всех направлениях, начиная с южного фаса — это под Угледаром», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам Кимаковского, идёт давление в сторону Угледара с севера, серьёзные бои идут в районе Красногоровки.

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«Естественно, давим противника на Артёмовском направлении... И сейчас идёт серьёзное давление на Часов Яр», — добавил советник.

Ранее Кимаковский заявил, что взятие Часова Яра открывает путь на Славянск.

Также в ГУР Украины признали, что в ближайшее время на фронте ВСУ будет непросто.