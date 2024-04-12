Губернатор Ростовской области сообщил об атаке беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Новошахтинска Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

«Последствия на земле уточняются», — добавил глава российского региона.

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10 апреля беспилотник атаковал город Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщил мэр Андрей Фатеев.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.