Следующие несколько месяцев станут самым тяжелым испытанием Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за острой нехватки боеприпасов и усталости украинцев от боевых действий. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам западных чиновников, острая нехватка боеприпасов и военных, а также пробелы в противовоздушной обороне показывают, что Украина переживает "самый уязвимый момент за более чем два года" конфликта, существует "риск краха украинской обороны".

Следующие несколько месяцев станут "самым тяжелым испытанием" для Киева, так как общественность все больше устает от военных действий. Как отмечают источники, моральный дух Украины упал, в том числе из-за сложностей с выделением новой американской помощи. Один из чиновников указал агентству, что нельзя "исключать возможность коллапса армии" Украины.

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Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рекомендовал странам Запада готовиться к тому, что единственной темой международных встреч по Украине скоро станет безоговорочная капитуляция киевского режима. Небензя отметил, что российская армия наступает практически по всем направлениям. По его словам, изменить эту тенденцию не смогут ни новые пакеты западной помощи, ни новые так называемые "мясные штурмы" и контратаки киевского режима.