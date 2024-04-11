Польша подняла в воздух авиацию из-за России

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты, поскольку Варшава зафиксировала «активность дальней авиации РФ». Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

Как утверждается в публикации, активность российской авиации связана с ударами по объектам на территории Украины. Оперативное командование ВС Польши заявило, что следит за ситуацией, а также предупредило жителей страны о возможном повышении уровня шума, особенно в юго-восточной части государства.

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Ранее Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что утром 11 апреля на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. В 4:42 по московскому времени тревога прозвучала на территории Волынской области. Прежде она была объявлена в других регионах Украины.