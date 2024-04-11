В Харьковской области рассказали о повреждениях инфраструктуры

Критическая инфраструктура Харьковской области подверглась ударам. Об этом Олег Синегубов в Telegram.

© Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

Он уточнил, что было нанесено по меньшей мере 10 ударов. В результате атаки никто из жителей не пострадал, однако зафиксированы перебои с электроснабжением, рассказал Синегубов.

В Запорожье прозвучали взрывы

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что в ближайшие часы в городе не будет работать метро. «Выбирайте свои маршруты, исходя из этого», — обратился он к гражданам.