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В Харьковской области рассказали о повреждениях инфраструктуры

Критическая инфраструктура Харьковской области подверглась ударам. Об этом Олег Синегубов в Telegram.

В Харьковской области рассказали о повреждениях инфраструктуры
© Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

Он уточнил, что было нанесено по меньшей мере 10 ударов. В результате атаки никто из жителей не пострадал, однако зафиксированы перебои с электроснабжением, рассказал Синегубов.

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Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что в ближайшие часы в городе не будет работать метро. «Выбирайте свои маршруты, исходя из этого», — обратился он к гражданам.

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