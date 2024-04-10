ВС России ударили по энергосистеме Николаева
Российская армия нанесла удар по энергосистеме Николаева, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Николаев. Прилёт в н.п. Михайло-Ларино, на восток от города, известно, что в подстанцию. Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ. Наблюдаются перебои со светом», — цитирует его РИА Новости.
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По словам Лебедева, ночью в регионе работали системы ПВО.
Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Николаеве.