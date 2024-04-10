$92.75+0.17100.75+0.52
Войти в почту

ВС России ударили по энергосистеме Николаева

Российская армия нанесла удар по энергосистеме Николаева, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

ВС России ударили по энергосистеме Николаева
© РИА Новости
«Николаев. Прилёт в н.п. Михайло-Ларино, на восток от города, известно, что в подстанцию. Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ. Наблюдаются перебои со светом», — цитирует его РИА Новости.

В четырех областях Украины объявляли воздушную тревогу

По словам Лебедева, ночью в регионе работали системы ПВО.

Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Николаеве.

Военные новости
Сергей Лебедев
Верховный суд