В четырех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Режим предупреждения об угрозе с воздуха был объявлен в четырех регионах на востоке и юге Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены работали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях от почти получаса до пятидесяти минут.

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Украинское издание "Страна" сообщало о взрыве в Одессе.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, она продлилась около 40 минут.

В новость внесны изменения (20:19 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.