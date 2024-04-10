В России увеличили грузоподъемность «уничтожителя Abrams»

Симбирское конструкторское бюро (СКБ) разработало новый FPV-дрон «Пиранья-13». Российский аппарат отличается от базовой версии, которую использовали для уничтожения танка Abrams в зоне спецоперации, увеличенной с 4,5 до 8 килограммов грузоподъемностью. Об этом представитель СКБ рассказал «Известиям».

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«Над этим дроном команда работала более шести месяцев. Это усовершенствованная модель, которая оснащена всеми системами своих предшественников, но имеет и ряд дополнительных: быстросъемное крепление аккумуляторной батареи, систему стабилизации камер, возможность установки нескольких для мультиспектральной работы и систему стабилизации аппарата при отказе одного или двух двигателей», — сказал он.

Военный эксперт Дмитрий Корнев подчеркнул, что дрону нужна большая масса боевой части для поражения одним попаданием защищенной техники, вроде танков, бронетранспортеров и самоходных артиллерийских установок с дополнительным бронированием. По его словам, беспилотники востребованы на дальности от 10 до 40 километров, поскольку на такой дистанции артиллерия не всегда может точно поражать цели.

FPV-дроны «Пиранья» позволят российским бойцам выполнять всю цепочку боевых задач от обнаружения до поражения цели.

Ранее в апреле стало известно, что в Ульяновской области ежедневно производят от 300 единиц FPV-дронов «Пиранья». Существует 64 конфигурации аппарата, включая версии с ночной камерой и системой сброса.