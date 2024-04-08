В ХАМАС отвергли новое предложение Израиля о прекращении огня в Газе

Глава Национального бюро палестинского движения ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака заявил, что движение отвергло новое предложение Израиля о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Согласно имеющейся информации, во время последних переговоров в Каире Израиль предложил ХАМАС заключить сделку о прекращении огня. При этом телеканал Al Jazeera также сообщил, что во время переговоров стороны конфликта рассматривали подобное предложение. Подробностей о составе этого предложения нет, однако известно, что оно должно было быть реализовано в три этапа.

Израиль согласовал дату начала операции в Рафахе

Напомним, что в октябре 2023 года Израиль подвергся крупномасштабной атаке со стороны ХАМАС. Во время нападения боевики палестинского движения массово практиковали захват заложников. В ответ на это израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны, а также о начале ответной операции против сектора Газа.