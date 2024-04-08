Ростех ускорит первые поставки "Деривации-ПВО" на передовую

Госкорпорация "Ростех" делает все, чтобы новый зенитный пушечный комплекс "Деривация-ПВО" как можно скорее оказался в зоне СВО. Об этом в интервью ТАСС рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

"В прошлом году мы завершили разработку сразу нескольких новейших систем. Среди них 152-мм колесная гаубица "Мальва", самоходный 82-мм миномет "Дрок", 57-мм зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО". Эта техника обладает передовыми боевыми качествами, обеспечивает хорошую защиту экипажа. Она очень нужна в зоне СВО, мы это понимаем и сделали все, чтобы выполнить задачу как можно быстрее", - сообщил он.

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Ранее сообщалось, что ЗАК "Деривация-ПВО" является единственной в мире зенитной системой, поражающей воздушные цели при помощи 57-мм пушек и оснащенной средствами управления артиллерийским огнем. Впервые комплекс был представлен на форуме "Армия-2018", в июне 2020 года "Деривация-ПВО" впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади.

Самоходная зенитная установка создана на шасси боевой машины пехоты БМП-3. Пушка способна вести стрельбу боеприпасами с управляемым подрывом для наиболее эффективной борьбы с воздушными целями. 2С38 в первую очередь предназначена для борьбы с беспилотниками, крылатыми ракетами и авиационными средствами поражения в ближней зоне. Также способна работать и по наземным целям.