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В России нашли способ заменить основной компонент пороха для боеприпасов

В госкорпорации «Ростех» разработали технологию производства пороха для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы. Об этом Бекхан Оздоев.

В РФ нашли способ заменить основной компонент пороха для боеприпасов
© РИА Новости

Специалистам удалось заменить ключевой материал нитроцеллюлозы — хлопок. По его словам, испытания подтвердили, что получившийся продукт ничем не уступает традиционному. При этом недостатка в древесном сырье в России нет, отметил Оздоев.

Нитроцеллюлоза, как компонент современного бездымного пороха, является подсанкционным товаром. Страны Запада запретили ее поставки в Россию. Последней к такому решению присоединилась Япония. Однако, утверждает The Wall Street Journal, несмотря на ограничения, Россия даже нарастила импорт этого вещества из США, Германии и Тайваня.

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