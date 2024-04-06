Литва передала Украине партию броневиков М577
Литовское минобороны заявило, что передало Киеву некоторое количество бронированной техники, точная цифра не уточняется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию военного ведомства в соцсетях.
«Вчера вечером на Украину прибыла новая партия литовской военной поддержки: мы передали броневики М577», — сказано в сообщении.
В январе президент Литвы Гитанас Науседа обещал Киеву броневики М577, амуницию, генераторы и системы детонирования.
В марте прибалтийская республика передала Киеву системы борьбы с беспилотниками и выделила 35 миллионов евро на закупки снарядов для ВСУ в рамках так называемой «чешской инициативы».
В бюджете Литвы на 2024 год запланированы расходы на оборону в 2,75% ВВП. Дефицит бюджета составляет 3%, из которых 2,5% — помощь Украине.
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