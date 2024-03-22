Литва передала Украине системы борьбы с БПЛА

Литва передала Украине системы борьбы с беспилотниками в рамках программы военной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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«Литва продолжает оказывать Украине непрекращающуюся военную поддержку — 22 марта до страны дошли антидронные системы», — сказано в сообщении Минобороны.

Оказываемая Литвой поддержка включает в себя различные вооружения, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, антидроновые системы, обучение персонала и ремонт тяжелой техники.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна выделила 35 миллионов евро для закупки снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках чешской инициативы премьер-министра Чехии Петра Фиала.