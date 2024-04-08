$92.42+0.11100.13+0.06
Войти в почту

Economist: российские войска на Украине уничтожили американские ЗРК Patriot

Вооруженные силы России уничтожили на Украине несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает британский еженедельный журнал Economist.

Economist: российские войска на Украине уничтожили американские ЗРК Patriot
© Kacper Pempel/Reuters

В материале не уточняется, сколько ЗРК было уничтожено. Economist подчеркнул, что уничтоженные Patriot использовались для защиты городов, в том числе Харькова.

В Киевской области раздались взрывы, сработала система ПВО

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине уже через месяц может не хватить ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО) при высокой интенсивности обстрелов.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе заявил, что страны содружества намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot, а также снарядов и запчастей для них.

Военные новости
Анатолий Матвийчук
Владимир Зеленский
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости