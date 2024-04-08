В Киевской области раздались взрывы, сработала система ПВО

В Киевской области Украины раздались взрывы. В регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщает в своем Telegram-канале Киевская областная военная администрация.

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"Киевская область! Силы ПВО работают", — говорится в сообщении. Администрация не привела подробностей. В настоящее время воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской, Киевской, Николаевской и Хмельницкой областях Украины. При этом в Киеве предупреждения об угрозе с воздуха не распространялись. Накануне сообщалось, что в Одесской области Украины произошла серия взрывов.

7 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.